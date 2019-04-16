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وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

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وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات
http://almnatiq.net/?p=717876
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات والمتخصص في التحول التقني لإجراءات العمل في فروع مكافحة المخدرات بالمملكة.
واستمع سموه خلال التدشين إلى عرض موجز قدمه مدير مكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني، عن مهام ووظائف النظام والمراحل التي تم التوصل إليها.
حضر التدشين صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني .

 

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