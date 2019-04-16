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غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل

غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل

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غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل

غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل
http://almnatiq.net/?p=717880
المناطق - الأحساء

تستضيف غرفة الأحساء بالتنسيق والتعاون مع مجلس الغرف السعودية ووزارة التجارة والاستثمار، لقاءً مفتوحًا موسّعًا للتعريّف بـ “منظومة التجارة والاستثمار”، بحضور الأستاذ عبدالسلام بن عبدالله المانع، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية وممثلين لكل جهات المنظومة، وذلك يوم الخميس 13/8/1440هـ الموافق 18/4/2019م الساعة 10:00 صباحًا، بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيسي.

ويأتي اللقاء في إطار التعريّف بمنظومة التجارة والاستثمار التي تعتبر من بين أحدث مبادرات الوزارة لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة، لاطلاعهم على مبادراتها وبرامجها والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم لتطوير بيئة الأعمال ومواجهة تحديات القطاع الخاص.

ومن جهته رحب الأستاذ عبداللطيف العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة بفريق مسؤولي المنظومة، مثمنًا الدور الذي تقوم به الوزارة والجهات الشقيقة في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، والعمل على تحسين البيئة التجارية والاستثمارية لتكون جاذبة ومحفزة، مشيدًا بمبادرات الوزارة في إطار تعزيز التواصل مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاته.

ودعا العرفج رجال وسيدات الأعمال في الأحساء إلى الحضور والمشاركة في اللقاء وكذلك الاطلاع على أحدث الإصلاحات والتحسينات التي تخضع لها بيئة الأعمال المحلية وتقديم الأفكار والمقترحات المناسبة بما يساهم في وتطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية وصولاً إلى تحقيق المستهدفات الوطنية، والأهداف الاستراتيجية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أن منظومة التجارة والاستثمار تضم وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة السعودية للمقيميين المعتمدين، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولجنة المساهمات العقارية.

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