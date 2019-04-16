«السياحة» تنهي الربع الأول لعام 2019 بتمويل ستة مشاريع سياحية بقيمة تتجاوز 71 مليون ريال

المناطق - الرياض

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني متطلبات تمويل 33 مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة، بقيمة تمويلية تبلغ 1.100 مليار ريال (مليار ومائة مليون ريال)، وتم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية للبدء في إجراءات التمويل، وذلك وفق مبادرة اقراض المشاريع الفندقية والسياحية بين هيئة السياحة ووزارة المالية.

وأكد عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشروعات فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون (واحد وسبعون مليون ريال سعودي).

وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية، الى زيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نموا، والتي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي، مشيراً الى أن البرنامج يستهدف أيضاً تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، اضافة الى المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.

وأشار الناصر، الى أن المبادرة تعدُ داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عددا من الاتفاقيات والمبادرات، من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته، ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، والتي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني بالمملكة.