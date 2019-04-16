احدث الأخبار

«السياحة» تنهي الربع الأول لعام 2019 بتمويل ستة مشاريع سياحية بقيمة تتجاوز 71 مليون ريال
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تختتم نسختها الأولى من صنعتي الخفجي2019م
المنطقة الشرقية
 غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل
المنطقة الشرقية
 وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات
أبرز المواد
 أمانة عسير : 1323 زيارة تفتيشية تغلق 123 منشأة مخالفة لضمان سلامة اسواقها
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد تستضيف اجتماع وكيلات عمادات شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية بالجامعات السعودية
منطقة عسير
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يرعى حفل الإبداع والتميز التربوي ويطلق مبادرة (عين المستقبل)
المنطقة الشرقية
 المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الملك فهد يعقد اجتماعه الرابع والعشرين
المنطقة الشرقية
 الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض
أبرز المواد
 نيابة عن سمو أمير القصيم .. نائب أمير منطقة القصيم يشهد أعمال ورشة تنظيم هاكاثون القصيم ويدشن هوية الهاكاثون
أبرز المواد
 ‏د.التميمي: الاعتماد الصحي للمنشآت بالمملكة عمل قفزة كبيرة في مستوى الأمان
منطقة الرياض
 أصحاب الهمم يشاركون أمانة عسير بفعالية الأسبوع البلدي في يومه الثاني
منطقة عسير
«السياحة» تنهي الربع الأول لعام 2019 بتمويل ستة مشاريع سياحية بقيمة تتجاوز 71 مليون ريال

«السياحة» تنهي الربع الأول لعام 2019 بتمويل ستة مشاريع سياحية بقيمة تتجاوز 71 مليون ريال

أبرز المواد
غرفة الشرقية تختتم نسختها الأولى من صنعتي الخفجي2019م

غرفة الشرقية تختتم نسختها الأولى من صنعتي الخفجي2019م

المنطقة الشرقية
غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل

غرفة الأحساء تستضيف اللقاء التعريفي لـ “منظومة التجارة الاستثمار”… صباح الخميس المقبل

المنطقة الشرقية
وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

أبرز المواد

من أصل 33 مشروعاً بقيمة تمويلية تبلغ 1.1 مليار ريال

«السياحة» تنهي الربع الأول لعام 2019 بتمويل ستة مشاريع سياحية بقيمة تتجاوز 71 مليون ريال

«السياحة» تنهي الربع الأول لعام 2019 بتمويل ستة مشاريع سياحية بقيمة تتجاوز 71 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=717886
المناطق - الرياض

أنهت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني متطلبات تمويل 33 مشروعاً فندقياً وسياحياً في 13 منطقة، بقيمة تمويلية تبلغ 1.100 مليار ريال (مليار ومائة مليون ريال)، وتم رفعها للجنة المختصة في وزارة المالية للبدء في إجراءات التمويل، وذلك وفق مبادرة اقراض المشاريع الفندقية والسياحية بين هيئة السياحة ووزارة المالية.

وأكد عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر، مدير عام الاستثمار السياحي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن اللجنة المشكلة من هيئة السياحة ووزارة المالية، وافقت على 6 طلبات لإنشاء مشروعات فندقية منذ بدء المبادرة وحتى نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك بقيمة تمويلية تتجاوز 71 مليون (واحد وسبعون مليون ريال سعودي).

وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تهدف من خلال تقديم القروض للمشروعات الفندقية والسياحية، الى زيادة الاستثمار في المشروعات الفندقية بقطاع الإيواء السياحي في المناطق الأقل نموا، والتي تتمتع بجميع عناصر الجذب السياحي، مشيراً الى أن البرنامج يستهدف أيضاً تطوير الفنادق والعناصر الملحقة بها والأجنحة الفندقية، وصالات ومراكز المؤتمرات، اضافة الى المنتجعات والنزل السياحية، والفنادق التراثية، والخدمات السياحية.

وأشار الناصر، الى أن المبادرة تعدُ داعماً لعملية التمويل السياحي، ومساهماً في تعزيز ما تقدمه الكثير من الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية التي وقعت الهيئة معها عددا من الاتفاقيات والمبادرات، من ضمنها بنك التنمية الاجتماعية، وبرنامج كفالة، وصندوق التنمية الزراعية، وذلك بهدف تقديم الدعم المالي لتحفيز الاستثمار السياحي وتسهيل إجراءاته، ورفع ثقة المستثمرين والمساعدة في توسيع نطاق الاهتمام في الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق، والتي ستؤدي إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية والبشرية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص  الأمر الذي من شأنه تطوير قطاع السياحة والعناية بالتراث الوطني بالمملكة. 

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات

وزير الداخلية يُدشن نظام “مدار” الأمني التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات
الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض

الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض
نيابة عن سمو أمير القصيم .. نائب أمير منطقة القصيم يشهد أعمال ورشة تنظيم هاكاثون القصيم ويدشن هوية الهاكاثون

نيابة عن سمو أمير القصيم .. نائب أمير منطقة القصيم يشهد أعمال ورشة تنظيم هاكاثون القصيم ويدشن هوية الهاكاثون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*