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في محاضرة عن الصناعة الحجرية بالمتحف الوطني..

متخصص في آثار ما قبل التاريخ : الجزيرة العربية غنية بمواقع العصور الحجرية

متخصص في آثار ما قبل التاريخ : الجزيرة العربية غنية بمواقع العصور الحجرية
http://almnatiq.net/?p=717889
المناطق - الرياض

استضاف المتحف الوطني محاضرة بعنوان: “مبادئ الصناعة الحجرية- الطور الثاني- آثار ما قبل التاريخ” في إطار التعاون بين النادي العلمي بكلية السياحة والآثار قسم الآثار بجامعة الملك سعود وقطاع الآثار والمتاحف، ضمن اتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وجامعة الملك سعود، وقدمها الدكتور عبدالرزاق المعمري الأستاذ في قسم الآثار بكلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود تخصص آثار ما قبل التاريخ، في حضور عدد من الباحثين والمختصين والأكاديميين والمهتمين.

وأوضح الدكتور المعمري أن الجزيرة العربية غنية بمواقع العصور الحجرية بمختلف مراحلها، مبيناً توفرها بأعداد كبيرة وتنوع استخدامات الأدوات الحجرية وأشكالها من رؤوس سهام ومكاشط وفؤوس ومخارز.

وذكر المحاضر أن الصناعة الحجرية تنقسم إلى قسمين: مرحلة التفليق وتتضمن طور العمليات التقنية ذاتها، وطور المنتوج، وأيضاً مرحلة تحويلها إلى أداة؛ مبيناً أن محاور استعادة العمليات التقنية هي: المادة الأثرية ذاتها، والمجموعات البشرية التي لازالت تستخدم نمط الحياة على الطراز القديم، وإنتاج المواد من خلال علم التجربة في معامل أقسام الآثار بالجامعات.

وأشار المعمري إلى أن الفلق الحجرية هي العنصر الأساس في الصناعة الحجرية.

وأوضح الدكتور المعمري: “أن العصور الحجرية القديمة تنقسم إلى: العصر الحجري القديم الأسفل، والعصر الحجري القديم الأوسط، والعصر الحجري القديم الأعلى، وأنه إثر اكتشاف موقع في كينيا يضم مواقع أثرية قديمة كانت جاذبة للاستيطان في إفريقيا، مما أسهم في تغيير وجهة النظر بالنسبة لظهور الإنسان قبل مليوني سنة من الآن؛ فأصبح التاريخ الزمني لعملية ظهور الإنسان يعود إلى 3.3 ملايين سنة، وأنه من المحتمل أن يكون صانعو الأدوات الحجرية متعددي المهارات بطرق الصناعة، كما أسهم في تغيير تأريخ عصور ما قبل التاريخ بشكل عام ولا سيما تقسيم العصر الحجري الأسفل إلى ثلاثة عصور”.

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