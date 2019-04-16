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غرفة الجوف تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2018

غرفة الجوف تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2018

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غرفة الجوف تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2018

غرفة الجوف تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2018
http://almnatiq.net/?p=717894
الجوف - محمد الحسن

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الاثنين 15 ابريل 2019 م جمعيتها العمومية للعام المالي 2018 م في مسرح الغرفة، والتي رأسها رئيس مجلس الإدارة المهندس ماجد بن معدي الرويلي، بحضور أمين عام الغرفة الاستاذ عادل بن مبارك الفالح، وممثل وزارة التجارة والاستثمار، وأعضاء المجلس، ورجال الأعمال المنتسبين في الغرفة.
و نوقش في الجمعية التي افتتحها رئيس الغرفة المهندس الرويلي نشاطات الغرفة و تقرير مركزها المالي والمداولة في الحسابات الختامية للعام المالي 2018م، بالإضافة للمداولة في مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 م.
واستعرض مكتب المحاسب القانوني التقارير المالية للغرفة للعام المنصرم، فيما قدم رئيس غرفة الجوف شكره وتقديره للعاملين بالغرفة على جهودهم في العام الماضي، ومثنياً الشكر لمجلس الإدارة، ورجال وسيدات الأعمال الداعمين لأنشطة وفعاليات الغرفة، مؤكداً على سعي الغرفة تقديم كل ما يمكن لخدمة مجتمع رجال وسيدات الأعمال في المنطقة.

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