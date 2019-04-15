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المبارك يودع (عكاظ) بعد 32 عاما من العطاء في اروقة صاحبة الجلالة

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المبارك يودع (عكاظ) بعد 32 عاما من العطاء في اروقة صاحبة الجلالة

المبارك يودع (عكاظ) بعد 32 عاما من العطاء في اروقة صاحبة الجلالة
http://almnatiq.net/?p=717897
الرياض - فلاج الشعيفاني
أقام عددٌ من زملاء ومحبي ورفقاء العمل والدرب، مأدبة واحتفالاً مبسطاً لتكريم زميلهم محمد بن إبراهيم المبارك؛ مدير العلاقات الحكومية بصحيفة “عكاظ” بالرياض، الذي أُحيل إلى التقاعد أخيراً بعد أكثر من 32 عاماً قضاها داخل أروقة صاحبة الجلالة؛ في بادرة من بوادر الوفاء والعطاء والعرفان بعد مسيرة حافلة من العطاء اللامحدود خدم فيها الزميل دينه ووطنه من خلال عمله.
وتم خلال الاحتفاء تقديم عديد من الهدايا والدروع التذكارية.
من جانبه، أعرب “أبو رياض”؛ المحتفى به، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من زملائه؛ شاكراً كل مَن شارك في هذا الاحتفاء، وما قدم له من هدايا تعبّر عن روح الأخوة والصداقة التي جمعته بهم؛ وفي الختام شرف الجميع لتناول مائدة العشاء.

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