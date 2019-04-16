بلدية محافظة تيماء تطلق فعاليات الإبداع البلدي بعدة مواقع بالمحافظة

تيماء - محمد العنزي

دشنت بلدية محافظة تيماء مساء الأمس الاول “أسبوع الإبداع البلدي ” لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعّال مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية وإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي تزامناً مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي التي انطلقت مساء هذا اليوم في عدة مواقع من المحافظة وذلك بشارع الملك فهد ومنتزة الممشى وبئر هداج والتي تستمر لمدة اربع أيام من الساعة السابعه مساء حتى الساعة العاشرة مساء حيث تهدف هذه الفعاليات إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي .

وذكر العنزي أن هناك جوائز لأفضل الأفكار الإبداعية المقدمة.