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نائب أمير مكة يزور مشروع تطوير جبل عمر بالعاصمة المقدسة

نائب أمير مكة يزور مشروع تطوير جبل عمر بالعاصمة المقدسة
http://almnatiq.net/?p=717918
المناطق - مكة المكرمة

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان مشروع جبل عمر بالعاصمة المقدسة والذي يعد أول مشروع يتم تنفيذة لتطوير المناطق العشوائية.
واطلع الأمير بدر بن سلطان على المشروع ومكوناته ومراحل العمل فيه، إذ يقام على جبل عمر الواقع بالمنطقة المركزية، في الاتجاه الغربي من المسجد الحرام ويغطي مساحة تقدر بنحو 230 ألف م2 .
واستمع سموه إلى نبذة عن سير العمل في مراحل مشروع جبل عمر ، حيث بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى 100٪ والمرحلة الثانية 71.6٪ و المرحلة الثالثة 73.8٪ و المرحلة الرابعة 68٪ فيما بدأ العمل في المراحل 5 و 6 و 7.

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