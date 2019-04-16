وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12 / 8 / 1440 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.