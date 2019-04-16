انطلاق أعمال معرض ريستاتكس الرياض العقاري الأحد القادم

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يترقب السوق العقاري والتمويلي الأحد القادم 21 إبريل انطلاق اعمال المعرض العقاري السنوي الأكبر في المملكة معرض ريستاتكس الرياض العقاري والذي سيدشن معالي وزير الاسكان الاستاذ ماجد عبدالله الحقيل فعالياته بحضور مسؤولي الوزارة وقيادات مشاريعها وبرامجها ومبادراتها الى جانب حشد كبير من قيادات الشركات العقاريه والبنوك المشاركه وكبار المستثمرين وصناع القرار العقاري والتمويلي وممثلي مختلف وسائل الاعلام…

وذكرت إدارة المعرض أن دورة هذا العام التي تستمر حتى مساء الأربعاء 24الجاري هي من اقوى الدورات للمعرض واكبر في حجم ونوعية المشاركات من داخل المملكه وخارجها..ورحب الرئيس التنفيذي لمعارض ريستاتكس العقاريه حسين الفراج بتشريف معالي وزير الاسكان شاكرا لمعاليه دعمه الدائم لهذا الملتقى العقاري والتمويلي الأهم لقطاع الاسكان والاستثمار العقاري في المملكه