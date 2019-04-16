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اختتام الجولة الأولى لبطولة المملكة للغوص الحر

اختتام الجولة الأولى لبطولة المملكة للغوص الحر
http://almnatiq.net/?p=717962
المناطق - واس

اختتمت الجولة الأولى من بطولة المملكة للغوص الحر في مسبح الصالة الخضراء بمدينة جدة، التي تأتي ضمن البرنامج الزمني للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص للموسم الرياضي 2019.
وتضمنت البطولة فئتين للمحترفين: أسلوب الداينمك DYN، وأسلوب الداينمك بدون زعانف DNF، حيث يغوص المتسابق ويسبح تحت الماء لأطول مسافة ممكنة ومن ثم الصعود إلى السطح، حيث حقق المركز الأول في فئة الداينمك إسحاق الفارسي، وفِي المركز الثاني محمود زكريا، فيما حل فِي المركز الثالث سليمان نظام الدين.
وفي فئة الداينمك بدون زعانف حقق المركز الأول روريقو فيلالبوس، والمركز الثاني بسام بخيت، والمركز الثالث إسحاق فارسي/ محمود زكريا.
وأقام الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص منافسة تشجيعية للأشبال الناشئين حيث شارك (5) متسابقين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 13 سنة هدفها إكتشاف المواهب وتنميتها وتعزيز الروح الرياضية في هذه الرياضة، حيث حل في المركز الأول فارس بابصيل، فيما حل في المركز الثاني نزار مغربي، وفِي المركز الثالث عبدالمجيد الصافي، وفِي المركز الرابع يوسف عرفات، كما حل فِي المركز الخامس يوسف خجا.

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