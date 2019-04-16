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القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح

القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله سعود الصباح
http://almnatiq.net/?p=717967
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال الملك المفدى : ” علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ، في وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبدالله سعود المالك الصباح – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة ، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ” .

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