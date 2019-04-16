“المديميغ” يشكر القيادة على تعينه وكيلاً لإمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشر

المناطق - فضة عطيف

رفع سعادة وكيل إمارة منطقة جازان الأستاذ عبدالله بن صالح المديميغ عظيم شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه على وظيفة وكيل إمارة منطقة جازان بالمرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب المديميغ ؛ عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، والى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، على هذه الثقة الغالية التي ستكون بأذن الله ، حافزاً لتحقيق التطلعات والأهداف السامية للقيادة الرشيدة في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة ، داعياً الله أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر -حفظهم الله- .