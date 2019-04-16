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نائب أمير مكة يفتتح ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس

نائب أمير مكة يفتتح ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس

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نائب أمير مكة يفتتح ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس

نائب أمير مكة يفتتح ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس
http://almnatiq.net/?p=717981
المناطق - مكة المكرمة

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، ملتقى أئمة الحرمين القرآني السادس بعنوان “القرآن الكريم وأثره العظيم في حماية الشباب من التطرف والإنحراف”، والذي تنظمه مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بحضور المشرف العام على مؤسسة مجمع إمام الدعوة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة المسؤولين في منطقة مكة المكرمة.
ودشن الأمير بدر بن سلطان خلال افتتاح الملتقى عددًا من برامج ومشروعات مجمع إمام الدعوة الخيرية، منها افتتاح أول معهد خيري تدريبي لأبناء شهداء الواجب في المملكة مرخص من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومشروع حماية الشباب من التطرف وتأهيلهم لسوق العمل وفق رؤية 2030 بالتعاون والشراكة بين مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة، وجامعة أم القرى، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، إضافة إلى مشروع خدمة مليون حاج ومعتمر سنوياً.
‏كما دشن سموه مكتبة إمام الدعوة الخاصة، وهي مجموعة من الكتب التي يقتنيها الأفراد في منازلهم لاستخدامهم الخاص، ومنهم من يهديها أويبيعها للمكتبات وتضم قرابة 11 ألف كتاب، وتحوي المكتبة على ‏ثلاثة أقسام، مكتبة الشيخ الدكتور نزار عبدالكريم الحمداني، ومكتبة الشيخ عبدالرزاق بن عفيفي، ومكتبة الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط.
وفي ختام الحفل كرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة أبناء شهداء الواجب المسجلين في المعهد التدريبي، ورعاة المجمع وأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين.
ورحب المشرف على المجمع الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، براعي الحفل، ثم مثمنا دعم ولاة الأمر حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين للمجمع، مشيداً بجهودهم الكبيرة في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ونشر العقيدة الصحيحة ودحض المناهج الباطلة والأفكار الضالة.
واستعرض السديس الجهود الكبيرة التي قدمتها الدولة السعودية في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية منذ عهد مؤسسها الأول الإمام محمد بن سعود رحمه الله ثم الإمام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله

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