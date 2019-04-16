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ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق خمس سنوات

ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام سيستغرق خمس سنوات
ماكرون من أمام كاتدرائية نوتردام
http://almnatiq.net/?p=717992
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس خلال 5 سنوات، وذلك بعد أن تضررت جراء حريق هائل أمس الاثنين.

وقال ماكرون في خطاب متلفز له، اليوم الثلاثاء: “سنعيد بناء نوتردام حتى تكون أجمل.. وأرغب في إنجاز ذلك خلال 5 سنوات، وبإمكاننا أن نحقق ذلك”.

وتابع: “بإمكاننا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للتوحد بعد أن فكرنا بشكل معمق في ما كنا وما يجب أن نكون.. وعلينا أن نصبح أفضل مما عليه الحال الآن. وعلينا أن نجد سبيلا لمشروعنا الوطني”.

وأكد الرئيس الفرنسي: “علينا أن نعمل الآن”، مضيفا: “نحن سنعمل وسننجح”.

وبشأن نتائج “المناقشات الوطنية” حول إيجاد سبل لتجاوز الأزمة الحالية مع حراك “السترات الصفراء”، أكد ماكرون أنه من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء المناقشات. وأضاف أنه سيوجه كلمة أخرى إلى الشعب بهذا الخصوص قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن ماكرون كان بصدد تقديم بيان حول نتائج “المناقشات الوطنية” لتسوية الوضع في البلاد يوم الاثنين، لكنه ألغى خطابه بسبب اندلاع الحريق في كاتدرائية نوتردام وسط باريس.

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