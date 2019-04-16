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فيديو مثير.. صاعقة رعدية تضرب برج خليفة

فيديو مثير.. صاعقة رعدية تضرب برج خليفة
http://almnatiq.net/?p=718003
المناطق - الرياض

شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لقطة مذهلة، تظهر لحظة ضرب صاعقة رعدية لقمة برج خليفة في دبي.

هطلت الأمطار، أول أمس السبت، على دبي ومناطق الإمارات كافة، وأدت إلى جريان السيول في عدد من الأودية والمنخفضات وخاصة في المناطق الشمالية، في رأس الخيمة وعجمان والفجيرة والشارقة.

يعتبر برج خليفة هو أطول برج في العالم، إذ يبلغ ارتفاعه 828 مترا.

ويحرص ولي عهد دبي على تصوير ناطحات السحاب في دبي، وكذلك تصوير فيديو يظهر سحب الضباب المخترقة للأبنية الشاهقة التي تغطي الإمارة، ويأتي على رأسها قمة برج خليفة.

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