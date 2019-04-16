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إطلاق برامج مبتكرة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض

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إطلاق برامج مبتكرة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض

إطلاق برامج مبتكرة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=718010
المناطق-الرياض

دشن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مساء امس مبادرة “الأولوية لهم” الموجهة لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها طفل رضيع بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة د. يوسف بن مسفر السيالي وعدد من مدراء عموم الوزارت بمنطقة الرياض ومجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الإجتماعي والإعلاميين و بمشاركة من جمعية الإعاقة الحركية للكبار ووزارة النقل .

اشتمل حفل التدشين على مجموعة من الفقرات الترحيبية والكلمات والعروض المرئية التعريفية بالمبادرة وأهدافها وفئاتها حيث ألقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض د.يوسف السيالي كلمةً وضح فيه ان المبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تطلقها وزارة العمل والتنمية لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع ومنهم كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها أطفال من خلال توفير الأولوية لهم في الحصول على احتياجاتهم من الخدمات بأسهل الطرق واسرعها داعياً جميع افراد المجتمع والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى ضرورة تطبيق منتجات هذه المبادرة داخل مناطق  الخدمات لديها والمرافق العامة بمايكفل للفئات المستهدفة سلامة التنقل والوصول بيسر مؤكداً على اهمية ذلك في تعزيز صورة المملكة العربية السعودية الريادية في خدمة هذه الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما القى مدير عام جمعية الإعاقة الحركية للكبار أ. محمد الحمالي والناشط في مجال الإعاقة أ. عبدالله بن سعيد كلمتان شكرا فيها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على هذه المبادرة داعين جميع افراد المجتمع للتعاون فيما بينهم لتحقيق اهدافها ونجاحها وفي الختام كرم د. السيالي جميع الجهات المشاركة والإعلاميين الحاضرين .

الجدير  بالذكر  أن مبادرة “الأولوية لهم ” تعتمد في تنفيذها على دليل ارشادي يقدم برامج مبتكرة ذات كفاءة الكترونية تسهِّل تنقلات الفئات المستهدفة لدعم الجانب النفسي والاجتماعي لهم ودمجهم في المجتمع بدلاً من اعتمادهم على الآخرين في قضاء حوائجهم .

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