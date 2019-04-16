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الأمير سلطان بن سلمان يلتقي رئيس الصندوق السيادي الروسي

الأمير سلطان بن سلمان يلتقي رئيس الصندوق السيادي الروسي
http://almnatiq.net/?p=718018
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، معالي رئيس الصندوق السيادي الروسي كيريل ديمترييف، بحضور  معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عضو مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك إلى جانب مناقشة العديد من الفرص الاستثماريه الكبرى في قطاع الفضاء الذي يعد مجالاً اقتصادياً واعداً ويعول عليه عالمياً بشكل كبير .
من جهته رحب معالي رئيس الصندوق السيادي الروسي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان لجمهورية روسيا الاتحادية التي تبدأ غداً الأربعاء ويعول عليها لدعم أوجه التعاون في مجالات الفضاء، وفتح آفاق كبيرة للاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء عددا من مسؤولي الهيئة السعودية للفضاء.

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