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تغريم نادي الأهلي 100 ألف ريال

تغريم نادي الأهلي 100 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=718027
المناطق - واس

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم نادي الأهلي بقيمة 100 ألف ريال ، بسبب تصرفات جماهير الفريق خلال مواجهة الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وأوضحت اللجنة أن جمهور الأهلي قام بإلقاء أكثر من 15 علبة مياه تجاه مضمار وأرضية ملعب المباراة في ثلاث مناسبات على مدار الشوطين ، ويعد القرار قابل للإستئناف .

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