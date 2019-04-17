Jumbo يساعدك على رفع مستوى الخصوصية في الشبكات الاجتماعية

المناطق - الرياض

منذ أن ظهرت الشبكات الاجتماعية على السطح وحققت انتشارا واسعا، كانت مشكلتها الرئيسة هي محدودية خيارات الخصوصية التي وفرتها للمستخدمين من خلال تطبيقاتها، مثل: إدارة من يمكنه رؤية المشاركات أو المتابعة أو حتى طلب الصداقة والبحث، ومع التطور في هذا المجال والتحديثات المستمرة التي تقوم بها هذه الشبكات على تطبيقاتها إلا أنها مازالت محدودة نوعا ما، لذلك يأتي تطبيق Jumbo لحل هذه المشكلة، حيث يمثل التطبيق وسيلة جديدة للمساعدة على زيادة الخصوصية.

ويعمل التطبيق على تقليل كمية البيانات التي تركها المستخدم على حساباته الاجتماعية، وذلك من خلال إتاحته أدوات تنظيف البيانات الشخصية عبر عديد من تطبيقات التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت، مثل “تويتر” و”فيسبوك” وخدمة البحث من “جوجل” وخدمة أليكسا من “أمازون”.

وتم تصميم التطبيق ليحفظ خصوصية المستخدمين، فعلى سبيل المثال، تم تصميم منصة تويتر لمحاكاة التواصل في الحياة الواقعية، وتسجيل الأمور التي لا يعلم المستخدم أنه تم تسجيلها، واليوم هناك الملايين من الأشخاص يريدون التمتع بالمشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي دون الجانب السلبي من إيجاد مجموعة لا نهاية لها من الأفكار والمشاعر، التي ستتبعهم إلى الأبد، لهذا السبب تم تطوير التطبيق من خلال بناء أسهل طريقة لجعل التغريدة سريعة الزوال والحذف، وذلك من خلال وضع مدة زمنية محددة لبقاء التغريدة في “تويتر”، وعند حلول الوقت سيتم التخلص من هذه التغريدة.

ويمكن من خلال التطبيق تنظيف عمليات البحث القديمة في “جوجل”، وكما هو معروف لا تسمح “أمازون” بإيقاف تخزين جميع التسجيلات الصوتية في “أليكسا”، ولكن مع التطبيق يمكن للمستخدم تنظيف جميع التسجيلات بضغطة واحدة.