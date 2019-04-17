احدث الأخبار

غرفة الرياض: 90 % من الشركات في السعودية “عائلية”
أبرز المواد
 كيف تؤثر العطلات على أدمغتنا وحالتنا النفسية؟
أبرز المواد
 ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة
أبرز المواد
 فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض
أبرز المواد
 “القمر الوردي”.. ظاهرة فلكية ساحرة تحدث يوم 19 أبريل الجاري
أبرز المواد
 تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري
أبرز المواد
 Jumbo يساعدك على رفع مستوى الخصوصية في الشبكات الاجتماعية
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المؤمن عليهم طبيا 16.6 % في الربع الأول
أبرز المواد
 “التعليم” : التسجيل في رياض الأطفال يبدأ الأحد القادم عبر “نور”
أبرز المواد
 انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر عالميا .. والهواتف الصينية في أدنى مستوياتها
علوم وتكنولوجيا
 تغريم نادي الأهلي 100 ألف ريال
أبرز المواد
 مجلس علماء باكستان يثمن تقدير مجلس الوزراء لمؤتمر “رسالة الإسلام”
أبرز المواد
غرفة الرياض: 90 % من الشركات في السعودية “عائلية”

غرفة الرياض: 90 % من الشركات في السعودية “عائلية”

أبرز المواد
كيف تؤثر العطلات على أدمغتنا وحالتنا النفسية؟

كيف تؤثر العطلات على أدمغتنا وحالتنا النفسية؟

أبرز المواد
ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

أبرز المواد
فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

أبرز المواد

غرفة الرياض: 90 % من الشركات في السعودية “عائلية”

غرفة الرياض: 90 % من الشركات في السعودية “عائلية”
http://almnatiq.net/?p=718044
المناطق - واس

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الشركات العائلية أمس محاضرة بعنوان “البناء المؤسسي للأعمال العائلية السعودية بغرض الاستدامة عبر الاجيال” أدارها الدكتور وائل الراشد عضو لجنة الشركات العائلية حيث أكد المشاركون على أن الحوكمة الجيدة تزيد ثقة المستثمرين في الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وأن 70 % من المستثمرين على استعداد لدفع قيمة إضافية للشركات التي تطبق الحوكمة في هذه المنطقة بالإضافة إلى أن 90 % من الشركات في السعودية هي شركات عائلية تتركز في القطاع المصرفي والخدمي والصناعي وتبلغ مساهمتها في النتائج الاجمالي 25 %. و تطرق المشاركون في المحاضرة إلى عدد من التحديات التي تواجه الشركات العائلي منها قضايا الخلافة الادارية ونقل الشغف بالنسبة للأعمال والمشاكل المرتبطة بالعائلية اضافة إلى بيع الاسهم وما يرتبط به من سيناريوهات والخروج من اعمال العائلية و أن أكثر من 30 % من الشركات المملوكة للعائلات تستمر الى الجيل الثاني و 12 % منها تصل الى الجيل الثالث بينما تستمر فقط 3% منها الى الجيل الرابع.

واستعرضت المحاضرة حلول أعمال الشركات وعائلات الأعمال من خلال الحوكمة حيث تتم من خلال مساران هما حوكمة الشركات وتفعيل مجلس الإدارة والثاني هو حوكمة العائلة من خلال تصميم وتفعيل دستور العائلة بالإضافة إلى ان تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية يضمن لها استدامة الأعمال والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات والحصول على التمويل وتسهيل عمليتي التخطيط للخلافة والرقابة و التحكم. وتناولت المحاضرة رحلة حوكمة الشركات العائلية والتي تتم عبر عدد من المراحل أولها إيمان المالك بتأثير الحوكمة على استدامة أعماله وتوافق المساهمين على مستقبل الشركة ووضع كبار المسؤولين التنفيذيين في الإدارة وتحديد دورهم وبناء قدرة اللجنة التنفيذية على التعامل مع المجلس وإعداد الاستراتيجية والموازنة وتكوين مجلس الإدارة (تعيين المستقلين) اضافة الى بيئة التحكم (وظائف الرقابة والتدقيق) واخيرا إدارة المخاطر.

روابط ذات صلة

كيف تؤثر العطلات على أدمغتنا وحالتنا النفسية؟

كيف تؤثر العطلات على أدمغتنا وحالتنا النفسية؟
ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة
فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*