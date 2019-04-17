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تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري

تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري
http://almnatiq.net/?p=718046
المناطق - وكالات

عيّن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم، كمال فنيش رئيسًا للمجلس الدستوري في الجزائر خلفًا للطيب بلعيز الذي قدم استقالته في وقت سابق اليوم.
ومن مهام المجلس الدستوري الجزائري في النظام السياسي الجزائري التعرف على مطابقة القوانين للدستور والبت النهائي في نتائج الانتخابات وتسجيل الشغور في منصب رئيس الجمهورية ويمكن أن يتولى رئاسة البلاد في حالة شغور منصبي رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة.

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