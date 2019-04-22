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“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا

“العقاري” مبادرة لأصحاب الدخول فوق 14 ألف ريال.. قريبا
http://almnatiq.net/?p=718048
المناطق - الرياض

قال خالد العمودي؛ مدير صندوق التنمية العقاري، أن وزارة الإسكان بصدد إطلاق مبادرة قريبا لمن يزيد دخله عن 14 ألف ريال، من خلال إعادة النظر في الشروط الموضوعة.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، أوضح العمودي، أن هذه المبادرة تهدف إلى التخفيف عن هذه الفئة ودعمها بشكل مناسب لهم، أسوة بالمواطنين الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، الذين يتم منحهم تمويلا بدون فوائد.
جاء ذلك على هامش معرض سكني إكسبو جدة 2019 الذي افتتحه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ويستمر لمدة عشرة أيام، وتنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، للمساهمة في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60 في المائة بنهاية 2020 وإلى 70 في المائة بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالمشاريع المستهدفة من المتقدمين، أكد العمودي وجود إقبال منهم على مشاريع البيع على الخارطة، مشيرا إلى أن نسبتها تراوح بين 20 – 25 في المائة من الإجمالي، مبينا أن هذه المشاريع تعد صناعة جديدة وتحتاج إلى وقت لرفع معدل الإقبال عليها.
وأشار إلى أن تقنيات البناء الحديثة ستنخفض أسعارها خلال العامين المقبلين، نظرا لتنافسية السوق، مضيفا أن دخول هذه التقنيات ستنهض بالبناء وتحد من العمالة السائبة.

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