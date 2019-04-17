احدث الأخبار

ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة
أبرز المواد
 فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض
أبرز المواد
 “القمر الوردي”.. ظاهرة فلكية ساحرة تحدث يوم 19 أبريل الجاري
أبرز المواد
 تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري
أبرز المواد
 Jumbo يساعدك على رفع مستوى الخصوصية في الشبكات الاجتماعية
أبرز المواد
 ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المؤمن عليهم طبيا 16.6 % في الربع الأول
أبرز المواد
 “التعليم” : التسجيل في رياض الأطفال يبدأ الأحد القادم عبر “نور”
أبرز المواد
 انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر عالميا .. والهواتف الصينية في أدنى مستوياتها
علوم وتكنولوجيا
 تغريم نادي الأهلي 100 ألف ريال
أبرز المواد
 مجلس علماء باكستان يثمن تقدير مجلس الوزراء لمؤتمر “رسالة الإسلام”
أبرز المواد
 طائرات التحالف تدك تجمعات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يلتقي رئيس الصندوق السيادي الروسي
أبرز المواد
ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

أبرز المواد
فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

أبرز المواد
“القمر الوردي”.. ظاهرة فلكية ساحرة تحدث يوم 19 أبريل الجاري

“القمر الوردي”.. ظاهرة فلكية ساحرة تحدث يوم 19 أبريل الجاري

أبرز المواد
تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري

تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري

أبرز المواد

ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة

ملح جديد يضمن المذاق ويحمي الصحة
http://almnatiq.net/?p=718049
المناطق - الرياض

قدم العلماء حلا لمن يعشقون مذاق ملح الطعام، وفي الوقت نفسه يخشون التبعات الصحية للمادة التي يطلق عليها “السم الأبيض”.
وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال فريق علمي في الولايات المتحدة “إنه طور تركيبة جديدة من الملح، بنسب قليلة من كلوريد الصوديوم، تحمي الصحة، وتضمن المذاق.
وأكد عدد ممن جربوا هذه المادة، أنهم شعروا بالمذاق المالح المفضل لديهم، رغم قلة نسبة كلوريد الصوديوم، الذي يقول أطباء “إن الإكثار منه يؤدي إلى اضطرابات صحية”.
ويشكل كلوريد الكالسيوم 25 في المائة من مادة الملح الجديدة، كما أنها تحتوي على نسبة من كلوريد البوتاسيوم، بدلا من كلوريد الصوديوم، ويقول الأطباء “إنه لا ينذر صحة الإنسان بأي مخاطر جانبية”.
وتعتمد تركيبة الملح الجديدة على مكونات مثل كلوريد الكالسيوم، وكلوريد البوتاسيوم، وهاتان المادتان لا تشكلان خطرا محدقا على الصحة.
ويساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم، لكن شركات الأطعمة كانت ترفض استخدامه لأنه لا يمنح مذاقا لذيذا.
وأشرفت الأستاذة الباحثة في جامعة واشنطن، كارولين روس، إلى جانب زملائها، على تطوير تركيبة الملح الجديدة، وقالت “إن لها عدة منافع صحية”.
وأضافت “أن الأمر يختلف عن شراء أطعمة ذات منسوب منخفض من الملح، لأن الناس لا تروقهم في العادة المأكولات غير المملحة”، مؤكدة “أن المادة الجديدة تحمي الصحة وتضمن المذاق”.

روابط ذات صلة

فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض
“القمر الوردي”.. ظاهرة فلكية ساحرة تحدث يوم 19 أبريل الجاري

“القمر الوردي”.. ظاهرة فلكية ساحرة تحدث يوم 19 أبريل الجاري
تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري

تعيين رئيس جديد للمجلس الدستوري الجزائري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*