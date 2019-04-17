تأهل برشلونة وأياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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تأهل كل من برشلونة الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب فوزهما على مانشستر يونايتد ويوفنتوس بنتيجة 3-0 و2-1 على التوالي.

وفي المباراة التي جمعت النادي “الكتالوني” و”الشياطين الحمر”، بدأ الفريق الإنجليزي بقوة حيث كاد أن يفتتح التسجيل من بداية الشوط الأول عبر تسديدة لماركوس راشفورد اصطدمت بعارضة برشلونة.

وفي الدقيقة العاشرة، قام بول بوغبا بمحاولة مباغتة لمفاجئة حارس برشلونة المتقدم من مرماه، إلا أن تسديدة الفرنسي خرجت لخارج الملعب.

وكسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل في الدقيقة 16، بعد خطأ في تشتيت الكرة من أشلي يانغ مدافع مانشستر يونايتد استغله “البرغوث” وتمكن من استخلاص الكرة قبل أن يركض بها مسرعا على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تير شتيغن.

وأضاف ميسي في الدقيقة 20 الهدف الثاني لبرشلونة، وذلك بعد سيطرة كبيرة من لاعبي النادي الإسباني على الكرة.

وكاد الفريق الإسباني أن يضيف هدفا ثالثا في الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة سريعة لميسي أنهاها بتمريرة لجوردي ألبا أوصلها بدوره لسيرجي روبيرتو الذي سدد في المرمى، إلا أن الحارس ديفيد دي خيا تصدى لها.

وشهد الشوط الثاني تراجعا دفاعيا نسبيا من لاعبي برشلونة إلى وسط الملعب الدفاعي للفريق، إلا أن الدقيقة 62 شهدت الهدف الثالث لبرشلونة من تسديدة لفيليبي كوتينيو من خارج حدود منطقة الجزاء ذهبت بالكرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية لمرمى الحارس.

وفي اللقاء الثاني، حاول يوفنتوس الإيطالي منذ بداية المباراة هز شباك خصمه الهولندي أياكس، إلا أنه انتظر حتى الدقيقة الثامنة والعشرين.

ومن ركلة ركنية عن طريق ميراليم بيانيتش، قابل رونالدو الكرة برأسية صاروخية سكنت يسار أونانا حارس أياكس.

وعادل للنادي الهولندي دوني فان دي بيك في الدقيقة 34 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أجسام مدافعي “السيدة العجوز” لتصل إلى دوني المنفرد بالمرمى والذي لم يتردد في وضع الكرة أقصى يسار فويتشيك تشيزني.

ومع بداية الشوط الثاني، فشل لاعبو اليوفي في اختراق دفاعات أياكس المحكمة، والذي رد بتسديدة من دوني اصطدمت بدفاع النادي الإيطالي وخرجت لضربة ركنية.

وظهرت المحاولة الأخطر لأياكس في الدقيقة 53، عندما انفرد حكيم زياش داخل منطقة جزاء اليوفي، وصوب كرة أبعدها ببراعة فويتشيك تشيزني عن مرماه.

وفي الدقيقة 62، مرر رونالدو لمويس كين داخل منطقة جزاء أياكس، وقام الأخير بتصويب كرة أبعدها الدفاع لركنية من جهة اليمين.

ومن ركنية من جهة اليمين نفذت عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها ماتياس دي ليخت برأسية سكنت أقصى يسار حارس يوفنتوس في الدقيقة 69.

وواصل النادي الهولندي ضغطه وأتيحت للاعبيه بعض الفرص، حيث أهدر ديفيد نيريس كومبوس في الدقيقة 78 فرصة هدف مؤكد.

من جانبه طبق لاعبو أياكس إقفالا دفاعيا محكما على لاعبي اليوفي، الأمر الذي حال دون إتمام لاعبيه للهجمات.