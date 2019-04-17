السودان.. اعتقالات جديدة تطال قيادات في “المؤتمر الوطني”

السودان.. اعتقالات جديدة تطال قيادات في “المؤتمر الوطني”

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السودان.. اعتقالات جديدة تطال قيادات في “المؤتمر الوطني”

السودان.. اعتقالات جديدة تطال قيادات في “المؤتمر الوطني”
http://almnatiq.net/?p=718071
المناطق - وكالات

قالت مصادر سودانية، الثلاثاء، إن السلطات نفذت حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له الرئيس السابق عمر البشير.

وأوضحت المصادر أنه تم اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال.

ووفقا لـٍ”سكاي نيوز”، أضافت أن من بين المعتقلين، رجال الأعمال جمال الوالي، وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان، اللذين شغلا مناصب تنفيذية عليا.

كما أشارت إلى أنه تم تشديد الحراسة على مسؤولين حكوميين سابقين قيد الاعتقال، لم تسمهم، فيما نقل بعضهم إلى السجن.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات مسؤول في الخارجية الأميركية، قال فيها إن واشنطن تفكر بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال حدثت تغييرات جوهرية في الحكومة السودانية، وبعد انتقال سياسي سلس.

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