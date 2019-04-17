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آل الشيخ: البطولة العربية القادمة ستحمل اسم “محمد السادس”

آل الشيخ: البطولة العربية القادمة ستحمل اسم “محمد السادس”

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آل الشيخ: البطولة العربية القادمة ستحمل اسم “محمد السادس”

آل الشيخ: البطولة العربية القادمة ستحمل اسم “محمد السادس”
http://almnatiq.net/?p=718074
المناطق - الرياض

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، الأربعاء، أن النسخه الثانيه من البطوله العربيه لكرة القدم ستحمل اسم العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال آل الشيخ في تغريدة على تويتر، “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه … ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية”.

وتجمع البطولة الأندية صاحبة المراكز الأولى، والأكثر شعبية في الدوريات العربية المحلية لتتنافس على لقب بطل العرب والحصول على جائزة المسابقة.

وتتلخص في جمع 32 فريقا من كافة الدول العربية، ويتم اختيارهم وفق حصولهم علي بطولاتهم المحلية.

ويتم اللعب في البطولة ذهابا وإيابا بنظام خروج المهزوم حتي يصل فريقان للمباراة النهائية.

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