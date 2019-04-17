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فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض

فيديو يوثق زيارة الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد لمطعم في الرياض
http://almnatiq.net/?p=718077
المناطق - الرياض

تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وهم يغادرون أحد المطاعم في مدينة الرياض.

وأظهر المقطع المتداول الأمير وهو يلتقط صورا تذكارية مع مواطنين. حيث إن كاريزما الأمير محمد بن سلمان تميزت في كونها جمعت بين حزمه السياسي وقوته في رعاية حقوق وطنه، وبساطته وتواضعه وإبتسامته التي لا تفارق وجهه كلما التقى مواطناً هنا أو هناك.

وتجلى ذلك في العديد من اللقطات العفوية المنتشرة للأمير محمد بن سلمان التي وثقها مواطنون وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

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