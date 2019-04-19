52 % من الأسر الألمانية لا تمتلك عقارات

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أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن نصف الأسر في ألمانيا تقريبا تمتلك عقارات، وفقا لبيانات الإحصاء مطلع عام .2018

وذكر المكتب اليوم في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن نسبة الأسر الألمانية التي تمتلك عقارات تبلغ 48%.

ولا يزال منزل العائلة هو العقار الذي تتملكه الأسر في ألمانيا على النحو الأكثر، حيث بلغت النسبة 31%، بينما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك شققا سكنية 14%، مقابل 5% يمتلكون منازل تقطنها عائلتين، و4% يمتلكون أراض غير مبنية، و4% يمتلكون مبان أخرى، و2% منازل تقطنها عدة عائلات.

وبحسب الإحصائية، فإن امتلاك العقارات يزداد عند الأسر متعددة الأفراد، حيث بلغت نسبة الامتلاك بين الأسر التي تضم 4 أفراد على الأقل 71%، مقابل 31% لدى الأفراد المقيمين بمفردهم.