الذويبي يشهد الختامي لمكتب تعليم تربه .. ويدشّن نادي التربية الخاصة وناديي حي للبنات

عادل الزهراني - الطائف

شهد اليوم المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فهّاد الذويبي الحفل الختامي لمكتب التعليم بمحافظة تربه ، ودشّن نادي للتربية الخاصة وناديي حي للبنات ، فيما وقف على سير الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بتربه سعود البقمي ومدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي .حيث زار ابتدائية المنصورية التي يناهز عمرها قرابة ٨٠ عام ، وتم تكريم الطلاب المميزين في مجال التعليم والانشطة ، كما دشّن نادي التربية الخاصة بالمدرسة والذي يحتوي على ٢٢ طالب ( توحد وسمعي وتربية فكرية ) ، ثم وقف بعد ذلك على سير أداء الاختبارات المركزية في متوسطة أنس بن مالك ، حيث ألتقى بقائد المدرسة والكادر التعليمي .

وشهد الذويبي الحفل الختامي لمكتب التعليم بمحافظة تربة ، بحضور مدراء الجهات الحكومية في المحافظة ، والمشرفين التربويين وقادة المدارس ، حيث تم تكريم الطلاب المتفوقين (جميع المراحل) ، والطلاب المتفوقين في ( اختبار القدرات) والطلاب المتميزين في المسابقات المركزية على مستوى تعليم الطائف ، كما تم تكريم الرعاة وشركاء النجاح وتكريم المتميزون من (المشرفون- القادة -الوكلاء- رواد النشاط-امناءالمصادر -المرشدون الطلابيون) ، وأخيرا تكريم المدارس المتميزة في جميع المسابقات والأنشطة في الحفل الختامي لمكتب التعليم بـ تربه . كما دشن نادي الحي ( بنات ) بالثانوية الأولى ، حيث يحتوي على قاعات للتدريب وصالة رياضية لمزاولة النشاط الرياضي وقاعات الحاسب الآلي وغيرها من المرافق المجهزة بأحدث التجهيزات ، كما دشن نادي الحي المتعلّم ( بنات ) ، والذي يحتوي على قاعات لتعليم اللغة الإنجليزية والأسر المنتجة والتدريب وغيرها.

وأشاد الذويبي ، بإجراءات المتابعة اليومية الدراسية في محافظة تربه ، وبالنتائج المميزة للطلاب حتى حققوا التفوق والدرجات المميزة في اختبار القدرات والتي كانت ثمرة لجهود مبذولة بداية من مكتب تعليم تربه ومشرفون وقادة مدارس ومعلمون ورواد نشاط ، مقدما شكره للجميع ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق.