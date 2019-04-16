شهد اليوم المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فهّاد الذويبي الحفل الختامي لمكتب التعليم بمحافظة تربه ، ودشّن نادي للتربية الخاصة وناديي حي للبنات ، فيما وقف على سير الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بتربه سعود البقمي ومدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي .حيث زار ابتدائية المنصورية التي يناهز عمرها قرابة ٨٠ عام ، وتم تكريم الطلاب المميزين في مجال التعليم والانشطة ، كما دشّن نادي التربية الخاصة بالمدرسة والذي يحتوي على ٢٢ طالب ( توحد وسمعي وتربية فكرية ) ، ثم وقف بعد ذلك على سير أداء الاختبارات المركزية في متوسطة أنس بن مالك ، حيث ألتقى بقائد المدرسة والكادر التعليمي .
وشهد الذويبي الحفل الختامي لمكتب التعليم بمحافظة تربة ، بحضور مدراء الجهات الحكومية في المحافظة ، والمشرفين التربويين وقادة المدارس ، حيث تم تكريم الطلاب المتفوقين (جميع المراحل) ، والطلاب المتفوقين في ( اختبار القدرات) والطلاب المتميزين في المسابقات المركزية على مستوى تعليم الطائف ، كما تم تكريم الرعاة وشركاء النجاح وتكريم المتميزون من (المشرفون- القادة -الوكلاء- رواد النشاط-امناءالمصادر -المرشدون الطلابيون) ، وأخيرا تكريم المدارس المتميزة في جميع المسابقات والأنشطة في الحفل الختامي لمكتب التعليم بـ تربه . كما دشن نادي الحي ( بنات ) بالثانوية الأولى ، حيث يحتوي على قاعات للتدريب وصالة رياضية لمزاولة النشاط الرياضي وقاعات الحاسب الآلي وغيرها من المرافق المجهزة بأحدث التجهيزات ، كما دشن نادي الحي المتعلّم ( بنات ) ، والذي يحتوي على قاعات لتعليم اللغة الإنجليزية والأسر المنتجة والتدريب وغيرها.
وأشاد الذويبي ، بإجراءات المتابعة اليومية الدراسية في محافظة تربه ، وبالنتائج المميزة للطلاب حتى حققوا التفوق والدرجات المميزة في اختبار القدرات والتي كانت ثمرة لجهود مبذولة بداية من مكتب تعليم تربه ومشرفون وقادة مدارس ومعلمون ورواد نشاط ، مقدما شكره للجميع ومتمنيا لهم المزيد من التوفيق.
الذويبي يشهد الختامي لمكتب تعليم تربه .. ويدشّن نادي التربية الخاصة وناديي حي للبنات
شهد اليوم المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فهّاد الذويبي الحفل الختامي لمكتب التعليم بمحافظة تربه ، ودشّن نادي للتربية الخاصة وناديي حي للبنات ، فيما وقف على سير الاختبارات المركزية للمرحلة المتوسطة ، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بتربه سعود البقمي ومدير إدارة التربية الخاصة سلطان الثقفي .حيث زار ابتدائية المنصورية التي يناهز عمرها قرابة ٨٠ عام ، وتم تكريم الطلاب المميزين في مجال التعليم والانشطة ، كما دشّن نادي التربية الخاصة بالمدرسة والذي يحتوي على ٢٢ طالب ( توحد وسمعي وتربية فكرية ) ، ثم وقف بعد ذلك على سير أداء الاختبارات المركزية في متوسطة أنس بن مالك ، حيث ألتقى بقائد المدرسة والكادر التعليمي .
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