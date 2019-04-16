أمير جازان يرعى حفل تسليم المفاتيح للمستفيدين من مشروع أوقاف صالح الراجحي للسكان التنموي

جازان - فضه عطيف:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم بقاعة جازان بفندق نوفتيل ، حفل تسليم مفاتيح عدد من الوحدات السكنية التي نفذتها إدارة أوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي على عدد من المستفيدين ، المنفذ بمقر إسكان جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري بحي السويس في مدينة جيزان.

وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرإن الكريم ، ثم ألقى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري الشيخ يعقوب المقري ، كلمة استعرض من خلالها أبرز أعمال الجمعية والخطط المستقبلية لها، التي تهدف إلى تأمين المسكن المناسب لمستحقي ومنسوبي الجمعية.

وثمن نائب رئيس الجمعية دعم وجهود أمير المنطقة وسمو نائبه ، ومتابعتهما الدائمة لعمل جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري ، التي تقوم على تأمين السكن المناسب لهذه الفئة من المحتاجين من أبناء المنطقة ، مثمناً ما قدمته وتقدمه إدارة أوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي لتنفيذ العديد من الوحدات السكنية والمشروعات الخيرية بالمنطقةً راجياً الأجر والمثوبة للقائمين على المشروع.

عقب ذلك ألقى الأمين العام لأوقاف صالح الراجحي للإسكان التنموي عبدالسلام بن صالح الراجحي كلمة أكد فيها أن تنفيذ المشروع الذي يقام على مساحة٦٤٥٠متراً مربعاً يأتي ضمن رسالة إدارة الأوقاف الخيرة في وطننا المبارك واهتمامها ومساهمتها في مشروعات التنمية المتنوعة التي انطلقت منها فكرة إنشاء مجمع الشيخ صالح الراجحي للإسكان التنموي بمنطقة جازان بالتعاون مع جمعية الأمير محمد ناصر بن عبدالعزيز للإسكان الخيري.

وبين أن المشروع يعد مجمعاً نموذجياً متكاملاً بكافة المرافق والخدمات إدراكاً لأهمية العناية بالأسر المستفيدة، الذين هم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وتوفير سبل الحياة الكريمة التي يتعاملون معها، حيث روعي فيه الموقع المتميز والبناء وفق أفضل المواصفات الإنشائية والمعمارية وأن يكون مجهزاً بجميع إجراءات الأمن والسلامة والتجهيزات الفنية الأخرى, ولم يتوقف هذا الدعم عند الإنشاء فحسب, بل قامت إدارة الأوقاف بالتأثيث الكامل لجميع الوحدات حتى يكون جاهزاً للأسر المستفيدة, دون عناء أو تكاليف مادية على الأسر المستفيدة ، وجاء ليضاف لعدد من المشروعات التنموية النوعية الطبية والاجتماعية والتعليمية التي سبق لإدارة الأوقاف إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يوفر الخدمات النوعية والكريمة لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطاهرة ، معرباً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة على الحضور والدعم والرعاية، سائلاً المولى القدير أن يديم الرخاء والاستقرار على مملكتنا الغالية.

وشاهد سمو أمير المنطقة والحضور عرضاً مرئياً عن المشروع ، وسلم المفاتيح للمستفيدين منه والهدايا التذكارية للداعمين والمتعاونين في تنفيذه ، وتسلم أمير المنطقة وسمو نائبه هديتين بالمناسبة.