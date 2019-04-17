شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية

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تحدث الأرجنتيني رامون دياز، المدرب السابق لفريقي الهلال والاتحاد، والمدير الفني الحالي لبيراميدز المصري، عن أسباب نجاحه مع الهلال وفشله مع الاتحاد، معبّراً عن أمنيته في التتويج بلقب الدوري المصري مع بيراميدز.

وفي تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” على قناة “mbc”، أوضح أن السرَّ في نجاحه مع الهلال هو امتلاكه مجموعة لاعبين من نجوم الكرة السعودية معززين بأجانب على مستوى عالٍ، فيما كان الوضع في الاتحاد مختلفاً؛ فالفريق كان جديداً تماماً ويحتاج إعادة بناء، كما أن اختيارات اللاعبين الأجانب لم تكن موفقة.

وأضاف أن هناك فرقا في الكرة السعودية والمصرية، فالأولى تعتمد أكثر على المهارة والأداء والتكتيك داخل الملعب، بينما الكرة المصرية تتميز بالسرعة والقوة واللياقة العالية.

وأشار إلى أن تجربته مع الهلال فريدة، لكنه مرتبط حاليا بعقد مع “بيراميدز” المصري وبعد ذلك فهو رهن إشارة الهلاليين.

واختتم متحدثا عن أفضل اللاعبين الذين يتمنى ضمهم لفريقه الحالي، قائلا: إدواردو لاعب متميز ومتكامل تتمناه كل الأندية، بالإضافة إلى عبدالله المعيوف وسلمان الفرج وعطيف.