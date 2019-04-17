احدث الأخبار

تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي
أبرز المواد
 هدف..يجمع المنشآت والباحثين عن الفرص التدريبية في ملتقى “تمهير”
أبرز المواد
 لعبة إلكترونية شهيرة ستعيد كاتدرائية «نوتردام» إلى أفضل مما كانت عليه
أبرز المواد
 مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع
أبرز المواد
 ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟
أبرز المواد
 استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية
أبرز المواد
 شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية
أبرز المواد
 أول تعليق للإمارات على إجهاض «ترمب» مخطط انسحاب أمريكا من حرب اليمن
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام
أبرز المواد
 النصر يستضيف الفتح بحثًا عن صدارة جديدة للدوري السعودي
أبرز المواد
 انتحار مواطن ستيني داخل منزله بحي جبل النور بمكة المكرمة
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول امطار رعدية بالباحة وعسير وجازان ونجران
أبرز المواد
تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

أبرز المواد
هدف..يجمع المنشآت والباحثين عن الفرص التدريبية في ملتقى “تمهير”

هدف..يجمع المنشآت والباحثين عن الفرص التدريبية في ملتقى “تمهير”

أبرز المواد
لعبة إلكترونية شهيرة ستعيد كاتدرائية «نوتردام» إلى أفضل مما كانت عليه

لعبة إلكترونية شهيرة ستعيد كاتدرائية «نوتردام» إلى أفضل مما كانت عليه

أبرز المواد
مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع

مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام

تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام
http://almnatiq.net/?p=718110
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للرجال  وعدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين للرجال.

وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر ( رجال / نساء ) وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

وطالبت جميع من تتوفر لديه الشروط من المواطنين والمواطنات ويرغب في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق (بوابة التوظيف) عبر الموقع الالكتروني للجامعة وتسجيل معلومات وإرفاق مايثبت من مستندات وذلك ابتداءً من الأحد 16 / 8 / 1440 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ.

روابط ذات صلة

تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي
هدف..يجمع المنشآت والباحثين عن الفرص التدريبية في ملتقى “تمهير”

هدف..يجمع المنشآت والباحثين عن الفرص التدريبية في ملتقى “تمهير”
لعبة إلكترونية شهيرة ستعيد كاتدرائية «نوتردام» إلى أفضل مما كانت عليه

لعبة إلكترونية شهيرة ستعيد كاتدرائية «نوتردام» إلى أفضل مما كانت عليه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*