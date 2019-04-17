تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام

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أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز عن عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للرجال وعدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء وعدد من وظائف بند الأجور والمستخدمين للرجال.

وكذلك وظائف على برنامج التشغيل المباشر ( رجال / نساء ) وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة حسب المسميات والشروط المعلن عنها.

وطالبت جميع من تتوفر لديه الشروط من المواطنين والمواطنات ويرغب في الدخول للمسابقة التقدم عن طريق (بوابة التوظيف) عبر الموقع الالكتروني للجامعة وتسجيل معلومات وإرفاق مايثبت من مستندات وذلك ابتداءً من الأحد 16 / 8 / 1440 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 20 / 8 / 1440 هـ.