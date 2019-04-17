النصر يستضيف الفتح بحثًا عن صدارة جديدة للدوري السعودي

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يتطلع فريق النصر لانتزاع صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، مؤقتا، عندما يستضيف فريق الفتح غدا الخميس في المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ويحتل النصر المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين خلف الهلال المتصدر، بينما يحتل الفتح المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وتم تأجيل مباراة الهلال أمام التعاون في الدوري إلى يوم 29 من الشهر الجاري بسبب انشغاله بخوض المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية العربية أمام النجم الساحلي التونسي يوم الخميس المقبل، بالإضافة لمواجهة فريق استقلال طهران الإيراني، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء المقبل ثم مواجهة التعاون في الدور قبل النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين يوم 26 من الشهر الجاري.

لذلك، يسعى النصر لتحقيق الفوز على حساب الفتح من أجل انتزاع صدارة الدوري لمدة عشرة أيام على أقل تقدير.وحرص روي فيتوريا المدير الفني للنصر على الاجتماع بلاعبيه وأكد لهم ضرورة الفوز بالمباراة المقبلة من أجل انتزاع صدارة الدوري وانتظار ما

ستسفر عنه مباراة الهلال خاصة وأن بعد هذه الجولة سيتبقى فقط جولتان على نهاية المسابقة.

وأكد فيتوريا للاعبيه ضرورة نسيان الخسارة الماضية أمام اتحاد جدة 2 / 3 والعودة من جديد لطريق الانتصارات لمصالحة الجماهير بعد هذه الخسارة.

وشدد فيتوريا على أن مواجهة الفتح لن تكون سهلة لاسيما وأن المنافس لديه إمكانيات كبيرة وحقق نتائج إيجابية هذا الموسم.

وأفادت تقارير صحفية سعودية بأن الفريق سيفقد جهود المغربي نور الدين امرابط في هذه المباراة للإصابة، ولكن المدرب فيتوريا يعول على العديد من النجوم في تشكيلة الفريق أمثال أحمد موسى ويحيى الشهري وعبد الرزاق حمد الله.

في المقابل، يدخل فريق الفتح هذه المباراة بحثا عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على مركزه والاقتراب خطوة من أندية المقدمة.

وطالب فتحي الجبال المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة التركيز في المباراة والخروج منها بأقل الخسائر.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الخميس عندما يحل الاتفاق، صاخب المركز التاسع برصيد 33 نقطة، ضيفا ثقيلا على اتحاد جدة، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

ويسعى اتحاد جدة لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين بعد الفوز على النصر 3 / 2 في الجولة الماضي لتحقيق الفوز في هذه المباراة والابتعاد أكثر عن المنطقة المهددة بالهبوط.

وتستكمل منافسات هذه الجولة بعد غد الجمعة، عندما يلتقي القادسية، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة مع الباطن، صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير برصيد 22 نقطة، والرائد، صاحب المركز العاشر برصيد 31 نقطة، مع أحد ، صاحب المركز الأخير الذي هبط رسميا من دوري المحترفين، والأهلي، صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة، مع الوحدة، صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة.

ويلتقي يوم السبت المقبل، فريق الشباب، صاحب المركز الثالث برصيد 50 نقطة، مع ضيفه الحزم، صاحب المركز الحادي عشر 30 نقطة، والفيحاء، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، مع الفيصلي، صاحب المركز السادس برصيد 40 نقطة.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم 29 من الشهر الجاري عندما يلتقي الهلال مع التعاون.