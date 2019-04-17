أول تعليق للإمارات على إجهاض «ترمب» مخطط انسحاب أمريكا من حرب اليمن

المناطق_الرياض

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على استخدام ترمب حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأوضح “قرقاش”، أن تأكيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن إشارة إيجابية استراتيجية وفي وقتها.

وكان “ترمب” قد أكد أن قرار الكونغرس محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل