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ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟

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ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟

ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟
http://almnatiq.net/?p=718119
المناطق_وكالات

أثنى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، على العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فإن “البرهان” التقى بمكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم، وفدا سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي.
وأبلغ الوفد، البرهان، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.
كما بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.

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