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تطورات جديدة في واقعة فقدان طفل ليده اليسرى إثر خطأ طبي بتبوك

تطورات جديدة في واقعة فقدان طفل ليده اليسرى إثر خطأ طبي بتبوك
http://almnatiq.net/?p=718120
المناطق_تبوك

قال والد الطفل، محمد العنزي، الذي فقد يده اليسرى؛ إثر خطأ طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة تبوك، أمس الثلاثاء، إن ابنه توفى متأثرا بالخطأ الطبي وتم دفنه في مقبرة بتبوك بعد تأدية صلاة الميت عليه.

وبحسب “سبق”، أوضح “العنزي”، أنه تم إجراء قسطرة وريدية للطفل وتُركت يده لمدة 6 أسابيع حتى سقطت من تلقاء نفسها، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.

يُذكر أن الأطباء اكتشفوا وجود ثقب في أمعاء الطفل واضطروا لنقل الدم عبر يده اليسرى، التي سرعان ما تورّمت وتحوّلت إلى اللون الأزرق حتى اسودّت وسقطت من المرفق.

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