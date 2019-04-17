احدث الأخبار

مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع
أبرز المواد
 ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟
أبرز المواد
 استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية
أبرز المواد
 شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية
أبرز المواد
 أول تعليق للإمارات على إجهاض «ترمب» مخطط انسحاب أمريكا من حرب اليمن
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الإدارية في جامعة الأمير سطام
أبرز المواد
 النصر يستضيف الفتح بحثًا عن صدارة جديدة للدوري السعودي
أبرز المواد
 انتحار مواطن ستيني داخل منزله بحي جبل النور بمكة المكرمة
أبرز المواد
 طقس اليوم: هطول امطار رعدية بالباحة وعسير وجازان ونجران
أبرز المواد
 بالأسماء: «الحرس الوطني» تعلن ترشيح 34 متقدماً على وظائف سلم الرواتب العام
أبرز المواد
 وزير الحرس يقلد بطلين انواط الشرف والشجاعة بعد إصابتهم خلال أداء واجبهم الوطني بالحد الجنوبي
أبرز المواد
 الذويبي يشهد الختامي لمكتب تعليم تربه .. ويدشّن نادي التربية الخاصة وناديي حي للبنات
منطقة مكة المكرمة
مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع

مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع

أبرز المواد
ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟

ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟

أبرز المواد
استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

أبرز المواد
شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية

شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية

أبرز المواد

مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع

مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع
http://almnatiq.net/?p=718130
المناطق_وكالات

قُتل وجرح العشرات من مسلحي المليشيات الحوثية في اليمن، على جبهة حمك بمحافظة الضالع، وعلى محاور العود النادرة بعدان، وتمكنت قوات الجيش من أسر عدد كبير من مقاتلي المليشيات بينهم قيادات، وتدمير عتاد ومركبات.

وأشار مصدر ميداني مطلع لموقع “لنيوزيمن” الإلكتروني، إلى نقل أسرى المليشيات إلى الضالع، مرجحاً وجود قيادات حوثية، ولقيت أخرى مصرعها ضمن العشرات من خسائر المليشيات الباهظة خلال يومين من المعارك والمواجهات الأعنف على جبهات حمك والحشا والعود وبعدان.

وفشلت التعزيزات الكبيرة التي دفعت بها المليشيات إلى جبهات القتال في تغيير مجرى المعارك وتحقيق فارق. وقال لنيوزيمن مصدر عسكري، مساء الاثنين، إن الحوثيين جلبوا إلى جبهات بعدان تعزيزات وقوات كبيرة من معسكر الحمزة بإب.

وتم تدمير أطقم وعربات وأسلحة للمليشيات، كما تم إحباط تسللات ومحاولات لقطع خط سوق الخميس جنوب النادرة أسفل جبل العود، وحوصرت وضربت الليلة الماضية أطقم حوثية في محيط سوق الخميس، كما امتدت عمليات الجيش والمقاومة من سوق الخميس إلى سوق الليل.

وأكدت مصادر ميدانية، في الأثناء، استئناف تشكيلات منسقة من قوات اللواء 30 مدرع وقوات المقاومة الوطنية والمشتركة والمقاومة الشعبية هجوماً على المليشيات في محيط وأطراف جبل السور في الشعر بعدان على جبهة حمك شمال فربي الضالع.

روابط ذات صلة

ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟

ماذا قال الوفد السعودي والإماراتي لـ«البرهان» في أول لقاء بعد تسلمه «العسكري السوداني»؟
استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية
شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية

شاهد «دياز» يكشف عن حالة وحيدة يعود بعدها لـ «الهلال».. ويوضح الفرق بين الكرة السعودية والمصرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*