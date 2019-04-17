مقتل وأسر عشرات الحوثيين في الضالع

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قُتل وجرح العشرات من مسلحي المليشيات الحوثية في اليمن، على جبهة حمك بمحافظة الضالع، وعلى محاور العود النادرة بعدان، وتمكنت قوات الجيش من أسر عدد كبير من مقاتلي المليشيات بينهم قيادات، وتدمير عتاد ومركبات.

وأشار مصدر ميداني مطلع لموقع “لنيوزيمن” الإلكتروني، إلى نقل أسرى المليشيات إلى الضالع، مرجحاً وجود قيادات حوثية، ولقيت أخرى مصرعها ضمن العشرات من خسائر المليشيات الباهظة خلال يومين من المعارك والمواجهات الأعنف على جبهات حمك والحشا والعود وبعدان.

وفشلت التعزيزات الكبيرة التي دفعت بها المليشيات إلى جبهات القتال في تغيير مجرى المعارك وتحقيق فارق. وقال لنيوزيمن مصدر عسكري، مساء الاثنين، إن الحوثيين جلبوا إلى جبهات بعدان تعزيزات وقوات كبيرة من معسكر الحمزة بإب.

وتم تدمير أطقم وعربات وأسلحة للمليشيات، كما تم إحباط تسللات ومحاولات لقطع خط سوق الخميس جنوب النادرة أسفل جبل العود، وحوصرت وضربت الليلة الماضية أطقم حوثية في محيط سوق الخميس، كما امتدت عمليات الجيش والمقاومة من سوق الخميس إلى سوق الليل.

وأكدت مصادر ميدانية، في الأثناء، استئناف تشكيلات منسقة من قوات اللواء 30 مدرع وقوات المقاومة الوطنية والمشتركة والمقاومة الشعبية هجوماً على المليشيات في محيط وأطراف جبل السور في الشعر بعدان على جبهة حمك شمال فربي الضالع.