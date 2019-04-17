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تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

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تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي

تغريم 6 لاعبين في «شجار» بين ميلان ولاتسيو بالدوري الإيطالي
http://almnatiq.net/?p=718131
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أكد لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إنها لن تتخذ أي إجراء ضد اثنين من لاعبي ميلان احتفلا بالفوز على لاتسيو السبت الماضي، باستخدام قميص أحد لاعبي الفريق المنافس “بطريقة استعراضية” أمام الجماهير.

سرت حالة من التوتر بعد أن وقع شجار بين لاعبين من الفريقين عقب صفارة نهاية المباراة التي كانت مهمة في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييل غرافينا، من بين المطالبين باتخاذ إجراءات انضباطية، قائلاً: “عندما سلم أتشيربي قميصه إلى لاعبي ميلان وصافحهم أثبت أنه يريد طي صفحة الخلافات، كان عرض القميص بهذه الطريقة الاستعراضية أمام الجمهور رداً سيئاً، يجب منع حدوثه مرة أخرى”.

ورغم هذا قالت لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء إنها لم تتلق أي إخطار من حكام المباراة بحدوث أي شيء، وأضافت أن مثل هذه الوقائع ليست هي الحالات المناسبة للاعتماد على المشاهد التلفزيونية، وأوضحت في بيان: “لهذا السبب فإن اللجنة ليست معنية بالبت فيما حدث”.

ورغم هذا تم تغريم 6 لاعبين من الفريقين من بينهم كيسي مبلغ 10 آلاف يورو (11.299 دولار) لكل منهم، لدورهم في حدوث الشجار.

واللاعبون الآخرون هم أندريا بيرتولاتشي، وماتيو موساكيو من ميلان، وثلاثة لاعبين من لاتسيو هم لوكاس ليفا، ولويس فيليب، وباتريسيو غابارون.

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