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10 علاجات منزلية لـ«حروق الشمس»

10 علاجات منزلية لـ«حروق الشمس»
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يسبب التعرض الشديد لأشعة الشمس حروقاً وتصبغات مزعجة على الجلد، وخاصة خلال فصل الصيف والأجواء الحارّة.

وبدلاً من استخدام الكريمات والمستحضرات الكيماوية لحروق الشمس، يمكن الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل، بحسب موقع توب 10 هوم ريميديز:

1- عصير الليمون
يملك خصائص تبييض تعالج تصبغات الجلد.

2- اللبن الزبادي
يبرد الجلد ويقلل الاحمرار ويشد المسام.

3- الصبّار
يعمل على تفتيح وتغذية وتطهير البشرة.

4- البطاطا
غنية بفيتامين سي وتساعد على تهدئة الحروق.

5- الطحين
يزيل الجلد الميت ويترك البشرة مشرقة وناعمة.

6- الخيار
يملك تأثيراً مبرداً ومهدئاً ومرطباً للبشرة.

7- الحليب
يستخدم لعلاج التصبغات الناتجة عن الشمس.

8- خشب الصندل
يملك خصائص تفتيح للبشرة ويكافح الشيخوخة.

9- اللوز
ينظف ويلطف البشرة ويفتح لون الجلد.

10- مسحوق الشوفان

مهدئ ومقشر رائح وينظف المسام بفعالية.

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