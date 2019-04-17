أمير منطقة جازان يوجه بالتصدي لظاهرة التسول..

أكدت امارة منطقة جازان مجدداً اهتمامها ومتابعتها لظاهرة التسول باعتبارها آفة اجتماعية خطيرة وسلوكيات سلبية تتطلب تضافر جهود الجميع لمحاصرتها والقضاء عليها حفاظاً على الوجه الحضاري لبلادنا الغالية .

وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة الاستاذ علي بن موسى زعله بأن صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ؛ قد أطلع مؤخراً على بعض التقارير الصحفية التي ترصد استمرار وتزايد حالات التسول وظهور جماعات عائلية تضم نساءاً وأطفالاً تجوب قرى المنطقة لهذا الغرض .

حيث أصدر سموه ؛ توجيهاته للادارة المختصة بديوان الامارة بسرعة التنسيق مع محافظي المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وإبلاغهم بضرورة مضاعفة التواجد الميداني وتكثيف الحملات على المواقع التي يتردد عليها المتسولون في المراكز التجارية والأسواق الشعبية وأمام اشارات المرور والجوامع وأجهزة الصرف الآلي واتخاذ الاجراءات النظامية حيالهم بالتنسيق مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتطبيق التعليمات بحق المخالفين ورفع تقارير دورية لسموه بما تم اتباعه من خطوات لمكافحة التسول وما أسفرت عنه من نتائج.