ختام” إنترسك السعودية 2019″ وسط حضور اكثر من (٦٠٠٠) الاف زائر

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بعد ثلاثة أيام من الحضور المكثف لجمهور المختصين في مجال السلامة والحماية من الحرائق وتقنية الاتصالات وبلغ عددهم حسب احصائية اللجنة المنظمة اكثر من ٦ الاف زائر وزائرة أختتمت فعاليات النسخة الثالثة لمعرض الأمن والسلامة والحماية من الحرائق ” إنترسك السعودية 2019″ ، والذي نُظم تحت شعار “السلامة والحماية المدنية والتقنية.. حلول تكاملية مستقبلية “، برعاية معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، بمركز جدة للمعارض والمؤتمرات.

وبلغ عدد المشاركين هذا العام أكثر من 150 عارضاً من 20 دولة ، عرضوا منتجاتهم على مساحة 11.000 متر مربع خصص منها 8000 متر مربع مساحات داخلية ، بالإضافة إلى 3000 متر مربع مساحات خارجية لعرض أحدث الأليات والمعدات ،

وقد انقسم المعرض الى قسمين رئيسيين متخصصين للمنتجات وهي : قسم الأمن والسلامة ، وقسم مكافحة الحريق.

ومشاركة هذا العدد الكبير من العارضين في انترسك 2019 م جاء بفضل المكانة الرفيعة التي اكتسبها المعرض بفضل الرعاية الرسمية للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية والتي أسهمت في تحويله لأكبر منصة تجارية متخصصة في صناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق بالعالم تُقدم احدث التقنيات والحلول المتخصصة و تلبى احتياجات أكثر أسواق الامن والسلامة والحماية من الحرائق بالشرق الاوسط ،.

وأشار سايمون ميثور الرئيس التنفيذي ميسي فرانكفورت ــ الشرق الأوسط إلي أن التقديرات الاجمالية لسوق الامن والتجاري والحماية والسلامة في المملكة تبلغ اكثر من 6 مليارات دولار امريكي ويعود الفضل في ذلك إلي تواصل البناء والتوسع الاقتصادي على نطاق واسع .

وقد تبارت الشركات العارضة في عرض أحدث التقنيات الحديثة على مدار الثلاث أيام وكان من اللافت مجموعة شركة العالمية للأنظمة الأمنية المتكاملة الراعي الذهبي والتي قامت بعرض أنظمتها لمراقبة الدخول، وأنظمة الأمن المحيطي في إنترسك.

كما قدمت أحدث جيل من الحلول الأمنية في مجالات مراقبة المداخل، الأمن الإلكتروني، حماية المحيط الخارجي عالية الأمان، و تشكيلة كبيرة من المعدات الأمنية، مثل مراقبة الوصول، مراقبة الفيديو، وكشف التسلل، حماية النطاق، أجهزة الإنذار بالباب، إضافة إلى برمجيات الإدارة، ودمج الأنظمة، التصميم.

و قد أقيم علي هامش المعرض منتدى تحت عنوان ” السلامة والحماية المدنية والتقنية… حلول تكاملية مستقبلية ” بمشاركة خبراء من الأمن والسلامة، والأمن الصناعي ، واستجابة الطوارئ ، والأمن السيبراني ، ومختلف الجهات الحكومية والمنظمات والشركات والمؤسسات المتخصصة ، وتم مناقشة أهم التحديات والمخاطر المحتملة لقطاعات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق بمختلف أنواعها ، وسبل تطويرها وتعزيز مستوياتها ، وتوفير الحلول الفعالة ، وكذلك مناقشة أهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية.