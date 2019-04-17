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أمير عسير يواصل جولاته التفقدية بمحافظة البرك

أمير عسير يواصل جولاته التفقدية بمحافظة البرك
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المناطق_أبها

أكد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير عزمه على مواصلة مسيرة البناء والنماء لمحافظات منطقة عسير والوقوف على مطالب الأهالي عن قرب تنفيذاً لتوجيهات قادة البلاد – أيدهم الله – التي تأخذ من خدمة المواطن أولوية قصوى وتهيئة كافة السبل لتحقيق رغد العيش والرفاهية.
واستكمالاً لجولاته التفقدية زار سموه أمس الثلاثاء محافظة البرك على ساحل البحر الأحمر وفور وصوله لمقر الاجتماع بالمركز الحضاري التقى بالمحافظ ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية واطلع على سير العمل واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المحافظة للأهالي وبحث جوانب النقص؛ ومن ذلك مناقشة تطوير أقسام المستشفى الداخلية بشكل عام؛ وسيتم في الأيام القادمة بمشيئة الله إعادة تكاليف مشروع تحسين المستشفى الحالي؛ ريثما يتم تطوير مركز طوارئ وإسعاف متقدم بالتنسيق مع الوزارة؛ إضافة لطرح مشروع تطوير العيادات الخارجية بالمستشفى خلال الأيام المقبلة؛ كما تم مناقشة أبرز الاحتياجات والحلول اللازمة لتذليل الصعاب وحل المعوقات وتيسير مسار العمل في كافة الإدارات الخدمية؛ حاثاً الجميع على بذل الجهود وتسهيل أمور المواطنين وإنجاز معاملاتهم.

من جهة أخرى ترأس سموه اجتماعات المجلس المحلي والبلدي وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, والتقى شباب وشابات ورواد الأعمال والمشايخ والأعيان وبحث كافة المسائل كلٌ في مجاله؛ واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم وطرح عدد من البرامج والمبادرات الثقافية والشبابية التي يطمح ‏أبناء المحافظة لتنفيذها.

هذا وبين أمير عسير أن محافظة البرك تضم أربع مراكز كلها ستكون مغطاة بالخدمة الشاملة من قبل شركة stc ويتبع للمحافظة أكثر من ٢٥٠ قرية عدد سكانها أكثر ٢٠ ألف نسمه مغطاة بالخدمة الشاملة, مشيراً إلى أن ثلاثة من المراكز ضمن مشروع النطاق العريض الحالي بما فيها مركز البرك وأكثر من ١٤ قرية, وعدد المنازل في النطاق العريض أكثر من ألفي منزل والسكان أكثر من ١٥ ألف نسمة.

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