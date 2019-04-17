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بحضور نائبه .. أمير منطقة القصيم يدشن هوية جامعة المستقبل ويزف 355 من خريجيها

بحضور نائبه .. أمير منطقة القصيم يدشن هوية جامعة المستقبل ويزف 355 من خريجيها
http://almnatiq.net/?p=718181
المناطق_بريدة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ومعالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , مساء اليوم , حفل تخريج 240 طالباً و115 طالبة من طلبة جامعة المستقبل الأهلية , بقاعة مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

 

حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه لمقر الحفل , تلا ذلك دشن سمو أمير منطقة القصيم هوية جامعة المستقبل , بعد ذلك قدمت مسيرة خريجي الجامعة في عدد من الكليات المتخصصة في الإدارة والطب .

 

وانطلقت بعد ذلك فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة المشرف العام على جامعة المستقبل الدكتور علي بن محمد السيف , أكد من خلالها على أن مانراه اليوم هو ايمان قدم من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للتعليم في جميع مراحلة من خلال التأكيد على دوره في صناعة الأجيال والمستقبل ورسم الأهداف المرجوة لهذا الوطن , مشيراً على أن جامعة المستقبل نالت ثقة ملكية كريمة بتحويلها إلى جامعة متخصصة خادمة لأبناء هذا الوطن عبر العديد من الأقسام التخصصية لتقدم كوكبة من الخريجين الذين هم جنود للوطن في كل مكان وشتى المجالات عبر ولائهم وأخلاقهم وسعيهم الدائم للنجاح والتنمية , مشيراً على أن هذه الخطوات المباركة كانت بتشجيع ودعم ومتابعة من قبل سمو أمير منطقة القصيم الذي تابع تحويل هذه الجامعة خطوة بخطوة حتى نالت هذه الثقة الملكية بعد تطبيقها لكافة الشروط والمواصفات المطلوبة , مبيناً على أن هذه الليلة المباركة تزف جامعة المستقبل 240 طالباً و115 طالبة لميدان العمل عبر عدد من التخصصات الإدارية والطبية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.

 

بعد ذلك توالت فقرات الحفل حيث قدم الطالب سليمان بن أحمد الخريجي ووالده أحمد بن عبدالرحمن الخريجي كلمة الخريجين , والتي أكدوا من خلالها ثنائهم على رعاية سمو أمير منطقة القصيم لحفل تخريج طلاب وطالبات جامعة القصيم , مقدمين الشكر والتقدير لكافة الأساتذة على توجيههم , ولكافة أولياء أمور الطلاب والطالبات على حرصهم حتى وصل الخريجين والخريجات إلى هذه المرحلة من النجاح , متمنين للجميع أن يواصلوا نجاحاتهم خدمة للوطن والمجتمع , بعد ذلك قدم أوبريت “نحن المستقبل” , تلا ذلك عرض مرئي عن تاريخ جامعة المستقبل ونشأتها على يد عبدالرحمن الشتوي عام 1424هـ والتي وضع حجر الأساس لها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ , وتمت إقامتها بعد ذلك على مساحة قدرها 500 ألف متر مربع , حتى نالت بعد استيفاءها جميع الاشتراطات الثقة الملكية وتم تحويلها إلى جامعة تحمل أسم “جامعة المستقبل” وهو الإسم الذي اقترحه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وكرم سمو أمير منطقة القصيم في ختام الحفل الطلبة المتفوقين , وكرم سموه الدكتور عبدالله الشتيوي , والدكتور فهد الفلاج , والدكتور إبراهيم المشيقح , والدكتور عبدالله المشيط , وكرم سموه مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة , ومصمم هوية جامعة المستقبل عمر السيف , وقدم لسموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة , بالإضافة إلى درع يحوي مقترح سموه لإطلاق أسم جامعة المستقبل على الجامعة.

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