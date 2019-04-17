الأمير بدر بن سلطان يستقبل نائب وزير الحج وأعضاء مبادرة “صديق المعتمر”

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التقى نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط يرافقه عددٌ من أعضاء مبادرة “صديق المعتمر”.

واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن المبادرة التي تعمل على اختيار المتطوعين من المملكة كمضيفين لخدمة المعتمرين، ومساعدتهم في مجالات عدة، تشمل أداء المناسك واختيار وسائل النقل المناسبة، والاتصال الدائم والفعال بضيوف الرحمن للإجابة عن أي استفسارات وتقديم المساعدة لهم.

وتهدف المبادرة إلى تطوير الأساليب التطوعيةواستثمار الطاقات اليافعة في المجتمع بتوظيف الشباب والشابات في المسؤولية الاجتماعية بقطاع أعمال العمرة كذلك وضع معايير قياس لأداء المتطوعين مبنية على الممارسات المعتمدة بخدمات الحج والعمرة والعمل على رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين إلى جانب مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على أداء مناسك العمرة والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع سنويا أيضاً نشر ثقافة التطوع وتعزيز قيمة العطاء والتعاون.