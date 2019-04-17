الملتقى الثاني لمديري الدفاع المدني بالمملكة يختتم أعماله بمنطقة تبوك

المناطق- تبوك

اختتمت بمنطقة تبوك أمس أعمال الملتقى الثاني لمديري الدفاع المدني بمناطق المملكة بحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ومدير عام الدفاع المدني الإماراتي جاسم بن محمد المرزوقي .

وأكد الفريق سليمان العمرو خلال الجلسة الختامية التي جاءت تحت عنوان ” تحسين بيئة العمل ” على أهمية التدريب على رأس العمل كضرورة ملحة لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأفراد وبالتالي رفع أداء الجهاز وقيامه بدوره المنوط به على أكمل وجه كما حث العمرو ضباط الدفاع المدني وأفراده على نقل مايكتسبونه من مهارات وخبرات إلى زملائهم باستمرار حتى يكون له أعظم الأثر في تحسين الخدمة.

ورفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على رعايته ودعمه للملتقى الذي أستمر لمدة يومين بالمركز الحضاري بمدينة تبوك .

وشهد الملتقى اليوم طرْح عددٍ من أوراق العمل التي تناولت محاور عدة تتحدث عن التميز المؤسسي والتدريب على رأس العمل قدمها عدد من المشاركين والمهتمين بالسلامة والتدريب في مجال الدفاع المدني .

واستعرضت الجلسة التي أدارها المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة زبن بن عيضة الثبيتي وأقرها مدير إدارة الجودة بالدفاع المدني العميد فوازن الماضي الذي تحدث عن استخدم النموذج الوطني لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في جائزة التميز للدفاع المدني التي ستنطلق قريبًا لتكون جميع الأعمال وَفْق أعلى مقاييس التميز والجودة.

بدوره تحدث المقدم محمد العتيبي عن أهمية تصحيح المفاهيم حول التدريب وكيفية التعامل مع المتدربين ، مؤكدا أن الكثير يخلط بين العمل التعليمي الممنهج والعامل التدريبي بالاكتساب مبينًا ‏أهمية التدريب على رأس العمل وأهدافه، وحول ما يجب مراعاته لإنجاح عمليات التدريب.

وناقشت ورقة العمل الثانية التدريب على رأس العمل بمفهومه ومجالاته وتطبيقاته والتي قدمها أستاذ المسؤولية الاجتماعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد الزامل أكد فيها على أن التدريب ليس منظومة مستقلة بل هو جزء من منظومة عمل متكاملة، ويحقق فعالية مبهرة إذا ما حددت له مؤشرات أداء وربط مع النتائج المأمولة.

وتحدث العقيد عادل الحربي عن منصة “الجاهزية والتدريب على رأس العمل” والتي تنظم جميع أعمال الوحدات الميدانية وتمكن من المتابعة وقراءة المؤشرات من خلال تقييم الأداء.

وفي الختام عقد مدير عام الدفاع المدني لقاءً مفتوحا مع مديري الدفاع المدني ومنسوبيه بالمناطق ليختتم الملتقى أعماله بتكريم المشاركين بالجلسة والجهات المشاركة .