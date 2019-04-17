إسلام 6 أشخاص لشهر في مكتب “نور” بالدمام

المناطق_عبدالله السعيدي

شهد شهر رجب الماضي دخول ستة أشخاص للدين الإسلامي الحنيف ولله الحمد في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ” نور ” خلال شهر رجب الماضي من العام 1440هـ و قد استفاد ( 14926 ) مستفيداً من فعاليات المكتب المختلفة من قسمي الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وتم تنفيذ (489) منشط دعوي خلال الشهر الماضي .

وقدم المكتب خلال شهر رجب الماضي (9) برامج دعوية متنوعة من خلال تقديم (474) منشطاً دعوياً من قسم توعية الجاليات، أبرزها الحلقات و الجولات الدعوية، والدعوة عبر الشبكة العنكبوتية ، ورعاية السائقين ورعاية المسلم الجديد ورحلات العمرة ، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التي نفذها القسم بالمكتب (11879) شخص من جنسيات مختلفة .

كما قدم قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب (15) برنامج تنوعت ما بين الندوات والدروس ومعرض الامن الفكري والتي استفاد منها (3047) من الجاليات المختلفة

وأشار مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ( نور ) الأستاذ محمد الصافي إلى أنه إنطلاقاً من رؤية المكتب لتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية المؤثرة لفئات المجتمع والتعريف بالإسلام وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى الجاليات ، وهذه الإنجازات كانت بفضل الله ـ تعالى ـ ثم بدعم من أصحاب الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، كما تم الاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها في الدعوة إلى الله عز وجل .