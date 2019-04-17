إسلام 6 أشخاص لشهر في مكتب “نور” بالدمام

وقدم المكتب خلال شهر رجب الماضي (9) برامج دعوية متنوعة من خلال تقديم (474) منشطاً دعوياً من قسم توعية الجاليات، أبرزها الحلقات و الجولات الدعوية، والدعوة عبر الشبكة العنكبوتية ، ورعاية السائقين ورعاية المسلم الجديد ورحلات العمرة ، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التي نفذها القسم بالمكتب (11879) شخص من جنسيات مختلفة .
كما قدم قسم الدعوة والإرشاد بالمكتب (15) برنامج تنوعت ما بين الندوات والدروس ومعرض الامن الفكري والتي استفاد منها (3047) من الجاليات المختلفة
وأشار مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام ( نور ) الأستاذ محمد الصافي إلى أنه إنطلاقاً من رؤية المكتب لتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية المؤثرة لفئات المجتمع والتعريف بالإسلام وترسيخ العقيدة الصحيحة لدى الجاليات ، وهذه الإنجازات كانت بفضل الله ـ تعالى ـ ثم بدعم من أصحاب الخير لجميع أنشطة وبرامج المكتب، كما تم الاستفادة من التقنيات المتطورة وتسخيرها في الدعوة إلى الله عز وجل .
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