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مدني الباحة ينفذ  فرضية على الطريق الدائري 

مدني الباحة ينفذ  فرضية على الطريق الدائري 
http://almnatiq.net/?p=718196
المناطق-الباحة
تبلغنا في تمام الساعه العاشرة من صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٠/٨/١٢ عن وقوع حادث لانحراف وإنقلاب حافلة ركاب بالطريق الدائري وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز بني فروة وتم الإسناد من مركز بني ظبيان ومركز البلد ومركز بني سار وعند الوصول إتضح وجود عدد من الإصابات في الموقع وعددها ١٧ ما بين بسيطه ومتوسطه وخطيره وتم إقامة الفرز الطبي بمشاركة الجهات ذات العلاقة من جمعية الهلال الأحمر والشؤون الصحية والعيادات التخصيصيه لقوى الأمن وإتضح وجود حالتين وفاة وخمس حالات خطيرة وثلاث حالات متوسطة وسبع حالات بسيطة.
وكانت هذه الفرضية بمشاركة كلاً من الدفاع المدني والدوريات الأمنية المرور وجمعية الهلال الاحمر السعودي والشؤون الصحية والعيادات التخصصية لقوى الامن الداخلي السعودي وإدارة الطرق والنقل وتأتي هذه الفرضيات للوقوف على مدى جاهزية الفرق المشاركة في مثل هذه الحوادث ومدى إستعداداتها.
وفي نهاية الفرضية تم الإجتماع مع جميع الفرق المشاركة لمناقشة السلبيات والعمل على تلافيها والايجابيات والعمل على تعزيزها.
صرح بذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي

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