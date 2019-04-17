جمهور تبوك يتفاعل مع مسرحية خطوات وجمعية الثقافة تكرم المسرحيين

المناطق_منى الريس

شهد مسرح المكتبة العامة بتبوك مساء امس العرض المسرحي التراجيدي( خطوات) والذي نظمته الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ممثلة في لجنة الفنون المسرحية ( رواق الدراما) والبرنامج الثقافي بالجمعية وذلك ضمن الامسية الفنية ( مساء المسرح ) وسط حضور مميز وتفاعل كبير من محبي المسرح ومتذوقيه من الجنسين حيث بدا العرض المسرحي الذي شارك به كلا من احمد الفلس – ياسر المحمدي – خالد الفيفي – عناد العطوي وهو مم تأليف احمد الفلس واخراج ياسر المحمدي وناقش العرض معاناة وهموم المسرح بمنطقة تبوك وذلك بقالب تراجيدي مميز بعد ذلك ألقي الفنان يحي الغماري كلمه اليوم العالمي للمسرح تحدث فيها عن المسرح ودوره وما شهده من نهضة كبيرة على مستوى المملكة كما نوه بالحماس الكبير لشباب منطقة تبوك وكيف أنهم استطاعوا تقديم العديد من المسرحيات بالرغم من نقص الامكانيات مقدما شكره لإدارة الجمعية على تنظيم هذه الفعالية ودعمها للمسرحيبن بالمنطقة . بعد ذلك قدم العازف الموسيقي خالد معوض عدة مقاطع موسيقية نالت اعجاب الحضور فيما تم فتح باب الحوار عبر الجلسة الحوارية النقدية بين أبطال العرض المسرحي والحضور بعد ذلك قام مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي بتكريم المشاركين بالعرض المسرحي كما تم تكريم عدد من المسرحيين الذين ساهمو في اثراء الحراك المسرحي بالمنطقة خلال الفترة الماضية.