شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة” اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن برنامج الشراكة مع المدارس، بحضور الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لموهبة.
ووقع الاتفاقية عن ”موهبة” مدير عام البرامج الإثرائية الدكتور سعود الفاضل، والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، وتنص على تنفيذ برامج واعدة في مجال رعاية الموهوبين في صفوف التعليم العام، وفق منهجية علمية دقيقة وثابتة في التعرف على هؤلاء الطلبة.
بدوره، رفع معالي الأمين العام لمؤسسة ”موهبة” أسمى آيات الشكر لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته الكريمة لتوقيع الاتفاقية، قائلا ”إنها تأتي امتداد لشراكات موهبة مع مجموعة من المؤسسات التعليمية الوطنية، التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع، مضيفا أنها تستهدف تحقيق التعليم الشامل، ذي الجودة والنوعية العالية، لبناء وتعزيز رأس المال البشري اللازم للإسهام في التنمية المستدامة، والمشاركة في النهضة الاستثنائية التي يشهدها الوطن”.
وتسهم الاتفاقية في رعاية وتربية الموهوبين، من خلال قيام موهبة بتطبيق برامجها في مجمعات الموهوبين والموهوبات، ومدارس وفصول الموهوبين والموهوبات في المدارس المعتمدة في منطقة مكة المكرمة .
بحضور نائب أمير مكة …توقيع اتفاقية تعاون بين موهبة والإدارة العامة للتعيلم
شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ”موهبة” اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن برنامج الشراكة مع المدارس، بحضور الدكتور سعود بن سعيد المتحمي الأمين العام لموهبة.
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