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بحضور نائب أمير مكة …توقيع اتفاقية تعاون بين موهبة والإدارة العامة للتعيلم

بحضور نائب أمير مكة …توقيع اتفاقية تعاون بين موهبة والإدارة العامة للتعيلم
http://almnatiq.net/?p=718207
المناطق_مكة

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ‏‎”‎موهبة” اتفاقية تعاون مع ‏الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لرعاية الطلبة الموهوبين والموهوبات ضمن ‏برنامج الشراكة مع المدارس، ‏بحضور الدكتور سعود بن سعيد المتحمي ‏الأمين العام لموهبة‎. ‎
ووقع الاتفاقية عن ‏‎”‎موهبة‎” ‎مدير عام البرامج الإثرائية الدكتور سعود الفاضل، والمدير العام ‏للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، وتنص على تنفيذ برامج واعدة في ‏مجال رعاية الموهوبين في صفوف التعليم العام، وفق منهجية علمية دقيقة وثابتة في التعرف ‏على هؤلاء الطلبة‎.‎
بدوره، رفع معالي الأمين العام لمؤسسة ‏‎”‎موهبة‎” ‎أسمى آيات الشكر لسمو نائب أمير منطقة ‏مكة المكرمة على رعايته الكريمة لتوقيع الاتفاقية، قائلا ‏‎”‎إنها تأتي امتداد لشراكات موهبة مع ‏مجموعة من المؤسسات التعليمية الوطنية، التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع، ‏مضيفا أنها تستهدف تحقيق التعليم الشامل، ذي الجودة والنوعية العالية، لبناء وتعزيز رأس ‏المال البشري اللازم للإسهام في التنمية المستدامة، والمشاركة في النهضة الاستثنائية التي ‏يشهدها الوطن‎”.‎
وتسهم الاتفاقية في رعاية وتربية الموهوبين، من خلال قيام موهبة ‏بتطبيق برامجها في‎ ‎مجمعات الموهوبين والموهوبات، ومدارس وفصول الموهوبين ‏والموهوبات في المدارس المعتمدة في منطقة مكة المكرمة ‏‎.

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